FETÖ’ye ‘mahrem’ baskını: 39 gözaltı

İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak dün sabah saatlerinde başlayan bir operasyon yaptı. Örgütün gizli haberleşme yöntemi olan Ankesör- Büfe telefonlarından aranan 1 aktif subay, 1 aktif astsubay olmak üzere 2 aktif askeri personel, 29 ihraç askeri personel ve haklarında örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair beyan bulunan 1 ihraç öğretmen, 1 özel sektör çalışanı olmak üzere toplamda 33 şahsa yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 20 adres ile 8 ildeki farklı adreslerdeki 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Diğer taraftan Kayseri
'de yapılan operasyonda 7, Ankara
merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda da 7 şüpheli yakalandı.
132 KRİPTO DEŞİFRE EDİLDİ
KONYA Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturmada, TSK personeline mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen 15 şüpheliye yönelik olarak, geçen 7 Eylül'de, 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden itirafçı olan 8'i serbest bırakılırken, 3' şüpheli ise tutuklandı. İtirafçılar, poliste verdikleri ifadelerinde ise örgüt üyesi 132 kripto ismi deşifre etti. Deşifre olan şüpheliler hakkında daha önce herhangi bir işlem yapılmadığı tespit edildi. Tolga YANIK / SABAH