HDP’li Ahmet Türk’ten CHP’ye: Bizim sayemizde 11 il aldınız! Yan cebime koy olmaz...

HDP'li Ahmet Türk, CHP ile ittifak konusunda önemli ifadeler kullandı. CHP'nin açıktan ittifakı dillendirdiği günlerde Ahmet Türk'ten gelen ve hayli dikkat çekici ifadelerin yer aldığı açıklamada, CHP'nin HDP ile ilgili projelerini daha çok açık söylemesi gerektiği vurgulandı. Türk, CHP'nin 11 şehri HDP sayesinde kazandığını belirterek, CHP'ye gözdağı verdi. HDP'li Türk, "CHP yarın için ne yapacak? Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN 'MUHATAP' AÇIKLAMASI SONRASI HDP'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kürt sorununun çözümü için HDP'yi muhatap alacağız" açıklamasının ardından HDP kanadından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Asıl çözüm adresi ve muhatabı İmralı'dır" açıklamasından sonra bir diğer HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir" diyerek hem CHP'yi hem de durumu kurtarmaya çalıştı.
"10-11 İLİ BİZİM SAYEMİZDE KAZANDINIZ, YAN CEBİME KOY OLMAZ..."
Son açıklama ise HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk'ten geldi. Türk, CHP'ye aba altından sopa gösterdi, daha açık olarak kendilerine vaatlerde bulunulması gerektiğini bildirdi.
Türk şöyle konuştu:
Biz yerel seçimlerde destekledik, 10-11 ilde bizim desteğimiz olmasaydı seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı, Kürtlerin beklentisi de budur, 'yarın için ne yapacak?' Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez.