HDP’li Ahmet Türk’ten CHP’ye: Bizim sayemizde 11 il aldınız! Yan cebime koy olmaz...

KILIÇDAROĞLU'NUN 'MUHATAP' AÇIKLAMASI SONRASI HDP'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kürt sorununun çözümü için HDP'yi muhatap alacağız" açıklamasının ardından HDP kanadından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, "Asıl çözüm adresi ve muhatabı İmralı'dır" açıklamasından sonra bir diğer HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM'dir" diyerek hem CHP'yi hem de durumu kurtarmaya çalıştı.