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Giriş Tarihi: 22.9.2021 23:54 Son Güncelleme: 22.9.2021 23:56

İstanbul'da sağanak yağış: Vatandaşlar zor anlar yaşadı...

İHA
İstanbul’da sağanak yağış: Vatandaşlar zor anlar yaşadı...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak şemsiye ile yola çıkarken, uyarıları dikkate almayanlar ise zor anlar yaşadı. Yağışın gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı | Video

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İstanbul'da sağanak yağış: Vatandaşlar zor anlar yaşadı...
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