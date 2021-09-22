Kültür evi, Afrikalı kadınların umudu

Emine Erdoğan
'ın beş yıl önce başlattığı 'Afrika El Sanatları Pazarı
ve Kültür Evi' projesi 17 Afrika
ülkesindeki kadınlara umut oldu. Bir küçük adımla başlayan proje ile artık kadınlar hayatlarını kuruyor, evlatlarını istedikleri gibi büyütüyor. Emine Erdoğan'ın 'Afrika Seyahatlerim' adlı kitabının tüm telif geliri, Ankara
'daki Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara ulaşacak. Kültür evinin sorumlusu Nihat Bayın
, "Afrika evinin tanınırlığı arttı. Son yıllarda birçok ülkeden turistler ile misyonerler de ziyaret ediyor" dedi.