Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kültür evi, Afrikalı kadınların umudu
Giriş Tarihi: 22.9.2021

Kültür evi, Afrikalı kadınların umudu

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Kültür evi, Afrikalı kadınların umudu
Emine Erdoğan'ın beş yıl önce başlattığı 'Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi' projesi 17 Afrika ülkesindeki kadınlara umut oldu. Bir küçük adımla başlayan proje ile artık kadınlar hayatlarını kuruyor, evlatlarını istedikleri gibi büyütüyor. Emine Erdoğan'ın 'Afrika Seyahatlerim' adlı kitabının tüm telif geliri, Ankara'daki Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi aracılığıyla Afrikalı kadın ve çocuklara ulaşacak. Kültür evinin sorumlusu Nihat Bayın, "Afrika evinin tanınırlığı arttı. Son yıllarda birçok ülkeden turistler ile misyonerler de ziyaret ediyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kültür evi, Afrikalı kadınların umudu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA