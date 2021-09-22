Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada:

"Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hâle getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.