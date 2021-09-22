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Giriş Tarihi: 22.9.2021 09:58 Son Güncelleme: 22.9.2021 10:04

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada:

"Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hâle getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
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