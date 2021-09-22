PKK çocukları oraya kaçırıyor! Ya hapis ya ölüm...

Ezidi toplumun ileri gelenleri ise, Ezidi çocukların kaçırıldığı haberlerini her gün aldıklarını, PKK/KCK ve DEAŞ'ın aynı yaklaşımla çocukları kaçırdıklarını ve savaş alanlarında kullandıklarını dile getirdi. İnsan hakları örgütleri ile sivil toplum kuruluşları, kaçırılan çocukların evlerinde yaşamaları, okullarında yaşıtları ile birlikte olmaları gerektiğine dikkat çekti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan hukuk uzmanları, PKK/KCK terör örgütünün yaptıklarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, insan haklarının çiğnendiğini, bu nedenle çocukları kaçırılan ailelerin insan hakları örgütleri aracılığıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya karşı dava açmaları gerektiğini dile getirdi.