Son dakika! Thodex soruşturmasında sıcak gelişme! 1 numaralı şüphelinin fotoğraflarına SABAH ulaştı

Soruşturma dosyasına giren iddialara göre; Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı A.D.'nın yeğeni olan Edevaldo Haxihu, firari Özer'i Tiran'da havalimanından alarak otele getiren ve yerleştiren şüpheli A.C.'nin patronuydu. A.C. ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Özer'i otelden 2 gün sonra kaçıran ve soruşturmada baş şüpheli olan Haxihu ise Tiran polisi tarafından bugün 00:30'da yakalandı ve tutuklandı. Türkiye'ye sık sık giriş çıkış yaptığı tespit edilen Haxihu, firari Özer'i kaçırdığı otele girerken kayıtlara takılmıştı.