Uzman isimden son dakika deprem açıklaması: Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Bu bölge çok kritik!" diyerek uyardı!

BATI ANADOLU'YA DİKKAT!

"Dolayısıyla Batı Anadolu'da 1970'lerden bu yana büyük bir deprem yok. En son İzmir'de yıkım yaşandı. Ancak bu İzmir'in depremi değildi. Yunanistan'da Sisam adasının önünde Ege Denizi'nde meydana gelen depremin etkileriydi. Batı Anadolu'da da deprem olması kuvvetle muhtemel. Türkiye'nin deprem aktivitesinin sona ermesi mümkün değil. Her an her yerde deprem olabilir. "