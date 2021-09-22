Son dakika: Vali Köşger duyurdu: İzmir’de kalacak yeri olmayan öğrenciler misafirhanelerde ücretsiz barınabilecek

Köşger, salgının, barınma sorununun tüm illerde olabileceğini ancak İzmir'de buna ek olarak yaşanan depremin de etkisinin görüldüğünü hatırlatarak, şöyle dedi:

"Tüm şehirlere ilave olarak bizim böyle bir sıkıntımız da oluştu. Bundan dolayı yaklaşık 5 bin civarında konut oturulamaz hale geldiği için vatandaşımız kiraya çıkmak durumunda kaldı, bunların oluşturduğu talep fazlasından mütevellit bir fiyat yükselmesi de olduğu anlaşılıyor. Bunu da öğrencilerimize yansıtmamak açısından bu ilave yurt kapasitelerinin kullanılmasının zorunlu olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah bu konuyu bu şekilde çözmüş olacağız. Şu anda ilk gelecek talebi karşılayacak kadar kapasite oluşturuldu. Kız öğrencilerden ihtiyaç sahibi olanlara öncelik tanıyacağız ama Milli Eğitim Müdürlüğünün bünyesindeki erkek öğrenci yurtlarındaki yaklaşık bin kişilik boş kapasiteyi erkek öğrencilere tahsis edeceğiz."