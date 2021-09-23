Başkan Erdoğan: Yeterli gıdaya erişim bir imtiyaz değil herkes için bir haktır

"YETERLİ VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİM, HERKES İÇİN BİR HAKTIR"

Başkan Erdoğan, gelecek nesillere daha adil, yaşanılabilir ve müreffeh bir dünya bırakmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirterek, "Yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişim, bir imtiyaz değil; herkes için bir haktır. Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya bırakmak da hepimizin ortak görevidir. Türkiye olarak bu yönde çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Zirve'nin başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" açıklamasında bulundu.