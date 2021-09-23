ByLock kullanıcısı çıktı

İstanbul
Çatalca'da esnaf ziyareti sırasında Meral Akşener
'in sırtını sıvazladığı FETÖ'den ihraç edilen polis memurunun yalanını İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
ortaya çıkardı. "Bank Asya
'ya para yatırdığım için ihraç oldum" diyen B.P.'nin ByLock kullanıcısı olduğu ve 6 yıl hüküm giydiği tespit edildi. Bakan Yardımcısı Ersoy yaptığı paylaşımda; "Meral Hanım
'ın sırtını sıvazladığı kişi, FETÖ'nün haberleşme aracı ByLock kullanıcılığından ihraç edilmiş eski bir polis memurudur. Bank Asya ile ilgili hiçbir kaydı yoktur.
Van
Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl üç ay mahkûmiyet kararı verilmiş tipik, yalancı bir FETÖ'cüdür" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün İstanbul Çatalca'da esnaf ziyareti yapmış, bu sırada yanına gelen eski polis memuru B.P; Hakkari
'de ve Van'da görev yaptığını anlatarak, meslekten ihraç edildiğini ve 14 ay hapis yaptığını söyleyerek, "Suçum, 1999 yılındaki Banka Asya
hesabım" dedi. Akşener de, B.P'nin sırtını sıvazlayıp anlattıklarına destek olmuştu.