CHP-İYİ Parti
ve gizli ortak HDP
arasında, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili sürekli anlaşmazlık yaşanıyor. HDP, "Ortak aday bizsiz olmaz" derken, Kılıçdaroğlu ve Akşener de adaylık için gönüllü olduklarını her fırsatta dile getiriyor. Adaylık konusunda CHP-İYİ Parti arasındaki tartışma da sürekli gündemde. Kılıçdaroğlu'nun en son aday olabileceğine yönelik açıklamasıyla iki parti karşı karşıya gelmişti. İYİ Parti'nin ağır toplarından Cihan Paçacı
, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını, "Tekil açıklama... Ortaklarına danışmadan yapıyor" diyerek krize yol açmıştı. Adaylık krizi her geçen gün derinleşirken Akşener'e karşı mevzi kazanmak isteyen Kılıçdaroğlu bu kez de, "Kürt sorununun çözümü konusunda muhatabın terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP olduğunu söyleyerek kriz üzerine bir kriz daha ilave etti. HDP eski eş başkanı Sezai Temelli
Kılıçdaroğlu'na sert yanıt vererek, "Muhatabının HDP değil İmralı
olduğunu" belirtti. İyi Parti kurmayları ise bu krize karşı sessiz kaldı.
SON ÇATLAK ESAD YÜZÜNDEN
İki parti arasında son kriz de "Esad" yüzünden gündeme geldi. Siyasi kulislere bomba gibi düşen iddiaya göre Esad, Kılıçdaroğlu'nu, Türkiye
'deki rejimden kaçan Suriyelilerin tekrar geri dönmelerine yönelik görüşme yapmak üzere Şam
'a davet etti. Milyonlarca masumun kanına giren Esad'ın, Kılıçdaroğlu'nun, "Suriyelileri biz kendi istekleri ile memleketlerine göndereceğiz. Bunu kendi rızaları ile yapacağız, otobüse doldurup zorla değil...Bunu yapabilmeniz ve terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için Suriye ile oturmanız lazım" sözleriyle başlayan açıklamalarını tercüme ettirip emin olduktan sonra Esad'ın CHP liderini davet etmeye karar verdiği "Buyurun gelin bu konunun ayrıntılarını konuşalım" diyerek Şam'a davet ettiği ileri sürüldü. Siyasi kulislerde Şam davetinin iki partiyi yine karşı karşıya getirdiğine dikkat çekilerek, "Millet İttifakı
, çatlak ittifakı olma yolunda" değerlendirmesi yapılıyor.
Esad'ın davetinin, İYİ Parti içindeki milliyetçi kanadı rahatsız ettiği kaydediliyor.