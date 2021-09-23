CHP Balıkesir’deki istifaların saklanmasına tepki

Balıkesir'de Balya İlçe Başkanlığı görevini yürüten Avukat Gülizar Yıldız'ın ani istifa kararıyla yaşanan deprem, birkaç saat sonra Havran İlçe Başkanı Naci Savaş'ın da istifa etmesiyle devam etti. Aynı gün ardı ardına yaşanan istifalar, İl Teşkilatı ve parti tabanında büyük rahatsızlık yarattı. İl Başkanı Serkan Sarı'nın yaşanan istifalarla ilgili olarak açıklama yapmamasına partililer tepki gösterdi.

TEPKİLERE DAYANAMADI PAYLAŞIM YAPTI

Son aylarda Başkanlığını yürüttüğü İl teşkilatında gençlik kolları ve kadın kollarında toplu istifalar yaşayan İl Başkanı Serkan Sarı, o günlerde olduğu gibi, iki ilçe başkanının aynı gün istifa etmesine de sessiz kaldı. Partililerin büyük tepkisi üzerine sadece Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarı, Havran İlçe Başkanının istifasını duyururken, Balya İlçe Başkanı Av. Gülizar Yıldız'ın istifasına ise hiç değinmedi.

TEPKİ YORUMLARI YAĞDI

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'nın Havran İlçesindeki istifayı duyurduğu paylaşımın altına partililerden tepki yorumları yağdı. İstifaların neden ve gerekçelerinin saklanmasından rahatsızlık duyan partililer, "Böyle giderse arkanızda kimseyi bulamayacaksınız. Resim karelerinde yer almakla gönüllerde yer almak aynı şey değil Başkan, karıştırmayın" gibi sert eleştiriler yağdı. Partili bir diğer diğer vatandaş ise, "Niye ve neden istifa ettiler? Bunları sorgulayalım. Böyle giderse devamı gelir. İlçelerin sorunlarına mı değinmiyoruz ve duymuyoruz. Birliğe ihtiyacımız var" diyerek tepki gösterdi.