Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay:  ”Bu gençlerimiz o silüetin kendisidir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST' i ziyaret etti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte stantları gezerek ziyaretçilerle sohbet eden Oktay, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalara 200 binden fazla kişinin katıldığını hatırlatarak "Bu festival, teknoloji festivali. Yani burası, sadece Türkiye'nin değil dünyanın bugününü değil geleceğini konuşuyor" dedi.



MUHTEŞEM İŞ ÇIKARDILAR



Organizasyonu düzenleyen T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile emeği geçenleri tebrik eden Oktay "Muhteşem bir iş çıkardılar. Gençleri görüyorum, Selçuk abilerini görünce her şeyi unutuyorlar ve hepsi mühendis olmak, bir şeyler geliştirmek, mucit olmak istiyor. Bu sevgiyi aşılamak kolay bir şey değil. 15-20 yıl öncesindeki Türkiye'den bugün geldiğimiz aşamada hamdolsun kendisine güveni olan gençlerimiz ve bir Türkiye manzarası var" dedi.



BU GENÇLERİMİZ SİLÜETİN KENDİSİDİR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği "Ufukta büyük ve güçlü Türkiye silüeti gözüktü." sözlerini hatırlatan Oktay "O silüetin ne olduğunu görmek isteyenler, bu festivale gelirse çok net şekilde görür. Bu gençlerimiz o silüetin kendisidir" İfadelerini kullandı.



BU TEKNOLOJİLERİ SİVİL ALANA YAYMAK İSTİYORUZ



Savunma sanayi ve askeri alandaki yerlilik oranında yüzde 20'lerden yüzde 75-80'lere gelindiğine dikkati çeken Oktay "Artık dünyadaki bütün konseptleri, savunma sanayi alanındaki bütün paradigmaları yıkarak yeni konseptler geliştiren bir Türkiye var. Şimdi bu teknolojiyi sivil alana yaymak istiyoruz. Sadece tek bir sektördeki gelişme büyük ve güçlü Türkiye için yeterli değildir. Bunun bilinciyle TEKNOFEST' in de buna odaklandığını görüyorum. Bundan duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



YENİ BİR KONSEPTİ HAYATA GEÇİRECEK BİR TÜRKİYE VAR



Savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oktay "Sadece havada İHA ve SİHA'larla başladığımız çalışmalar, geldiği boyutta sadece Akıncı ile değil, inşallah 2022'de TB3 geliyor. Onun da özelliği biliyorsunuz dik iniş ve kalkışa odaklanması. TCG Anadolu'da da yine yeni bir konsepti hayata geçirecek bir Türkiye var " dedi.