Dalaman’a 10 turist dolu uçak gelecek!

Koronavirüs salgını yüzünden Mayıs'tan beri Türkiye'yi 'kırmızı liste'de tutan İngiltere, seyahat kısıtlamasında güncelleme yaptı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 22 Eylül'den itibaren Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin 'kırmızı liste'den çıkarıldığı duyurdu. Bu karardan sonra Ada'dan Türkiye'yin tatil cennetlerine uçuşlar başladı. Alınan bilgilere göre, gözde turizm merkezi Muğla'ya İngiliz turistleri taşıyan 10 uçak inecek. Adalıların, tatil için en çok tercih ettiği bölgelerden bir olan Güney Ege'deki havalimanlarına bir haftada 42 uçak inecek.

HAVALİMANLARINDA İNGİLİZ YOĞUNLUĞU

Bu kapsamda, tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan doğan harikası, turizmin göz bebeği Muğla'ya, İngiliz akını beklendi. Uçuşların hemen başlaması ana pazarı İngiliz turist olan Güney Ege'deki turizmcileri sevindirdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre Ada'dan, Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanı ve Milas-Bodrum Havalimanlarına uçuşların artacak