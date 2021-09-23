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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Densiz başkana suç duyurusu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Densiz başkana suç duyurusu
AK Parti, CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir hakkında, partisinin 3. Olağanüstü İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman, partililerle Batı Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Hotaman, Cemal Emir'in, bir siyasi parti temsilcisine yakışmayacak nitelikte ifadelerle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendileri gibi düşünmeyen, siyasi olarak kendilerini desteklemeyen insanlara hakaret ve tehditlerde bulunmasının, CHP ve yöneticilerinin topluma karşı besledikleri kin ve nefret duygularında geldikleri noktayı açıkça gözler önüne serdiğini ifade etti.
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Densiz başkana suç duyurusu
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