Densiz başkana suç duyurusu

AK Parti
, CHP Ankara Etimesgut
İlçe Başkanı Cemal Emir hakkında, partisinin 3. Olağanüstü İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ı kastederek "Bu ceberut adamı ülkenin başından atacağız" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Halil Hotaman, partililerle Batı Adliyesi
önünde basın açıklaması yaptı.
Hotaman, Cemal Emir'in, bir siyasi parti temsilcisine yakışmayacak nitelikte ifadelerle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendileri gibi düşünmeyen, siyasi olarak kendilerini desteklemeyen insanlara hakaret ve tehditlerde bulunmasının, CHP ve yöneticilerinin topluma karşı besledikleri kin ve nefret duygularında geldikleri noktayı açıkça gözler önüne serdiğini ifade etti.