Dünya liderlerini Türkevi’nde ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Türkevi'nde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, önceki gün BM Genel Sekreteri Guterres
, İngiltere
Başbakanı Johnson, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö
, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Polonya
Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi.
Erdoğan, dün de Irak Cumhurbaşkanı Salih, Arnavutluk Başbakanı Rama, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kitarovic, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Stoyonov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
eski Sırp üyesi Ivanic
ve Brundi Devlet
Başkanı Ndayishimile ile görüştü. Erdoğan, ayrıca FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da Türkevi'nde kabul ederek görüştü.