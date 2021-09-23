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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Dünya liderlerini Türkevi’nde ağırladı

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
BETÜL USTA BETÜL USTA
Dünya liderlerini Türkevi’nde ağırladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Türkevi'nde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, önceki gün BM Genel Sekreteri Guterres, İngiltere Başbakanı Johnson, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi.

Erdoğan, dün de Irak Cumhurbaşkanı Salih, Arnavutluk Başbakanı Rama, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kitarovic, Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Stoyonov, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı eski Sırp üyesi Ivanic ve Brundi Devlet Başkanı Ndayishimile ile görüştü. Erdoğan, ayrıca FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu da Türkevi'nde kabul ederek görüştü.
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Dünya liderlerini Türkevi’nde ağırladı
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