Emine Erdoğan: Sürdürülebilir dünyanın anahtarı kadınların elinde

SHARMA'DAN EMİNE ERDOĞAN'A ÖVGÜ:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye İş Kadınları Derneği 'nin (TİKAD) yeni Türkevi'nde düzenlediği "Çevreye Duyarlı Sürdürülebilir Ekonomi ve İş Kadınlarının Rolü" başlıklı konferansa katıldı. Türk, Amerikan ve uluslararası iş çevrelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yazar ve akademisyenlerin bir araya geldiği konferansın onur konuğu Emine Erdoğan, konuşmasında çevre konularında işkadınlarının rolüne vurgu yapılmasını takdire şayan olarak nitelendirerek, "Erkek egemen ve kâr odaklı iş dünyasının, tabiata sadece bir kaynak olarak bakan hakim anlayışını dönüştürmek, güçlü kadınlarımızın elinde. Kadına has pratik zekânın, dönüştürücü gücün, dayanıklılık gibi özelliklerin, sürdürülebilir bir dünya inşa etmede son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli 'nin geçen ay yayınladığı iklim değişikliği raporununun "tabiatın çığlığı" ve son 5 yılın, 1850'den beri en sıcak yıllar olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, "Acil olarak harekete geçmeli, karbon salımını düşürecek önlemler almalıyız. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, bir sosyal sorumluluk projesi değil, zorunluluktur. Çevre krizi, insani ve moral değerler krizi, kadınların çözüm üretebileceği konuların başında geliyor. Çocuklarının eğitimi ile doğrudan ilgilenen kadınlar, çok boyutlu bir dönüşümün aktörü olabilirler" diye konuştu.Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu sırasında New York'ta açılan Türkevi'nde Birleşik Krallık milletvekili ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Başkanı Alok Sharma ile görüştü. Sharma görüşmede Türkiye'de sıfır atık ve iklim değişikliği konularında toplumsal farkındalık oluşturmak için Emine Erdoğan'ın, First Lady olarak liderliğini ve öncülüğünü yakından takip ettiklerini ve bunun dünya ülkelerine örnek olduğunu belirtti. Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve atık konularındaki başarılı çalışmalarını dikkatle izlediklerini ifade eden Sharma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetli olduğu Glasgow'daki iklim zirvesine Emine Erdoğan'ı da beklediklerini kaydetti. Sharma, Türkiye'nin 2050 karbon nötr hedefi açıklamasının kıymetli olduğunu, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasının tüm dünyanın iklim değişikliği mücadelesine güç vereceğini sözlerine ekledi.