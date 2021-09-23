HDP eşbaşkanından şaşırtan savunma! Kilitli bodrum kata biz giremiyoruz

EŞBAŞKAN ORAYA GİREMİYORMUŞ

Kılıç da operasyonda ele geçirilen terör örgütüne ilişkin doküman ve malzemelerin çoğunun bodrum katta bulunduğunu belirterek, "Bodrum kat hep kilitli olurdu. Oraya giremezdik. Bizim alanımız değil. Biz toplantılara girer çıkardık. Eşbaşkanlık odasındaki afişlerin (PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın dev afişi) suç olacağını düşünmedim. Bizden önceki yönetim döneminde asılmış" dedi.



Mahkeme başkanı ise "Sizden önce asılması, sizin kaldırmamanız anlamına mı geliyor" diye sordu.



Kılıç, "Doğru ama o an düşünemedim" şeklinde cevap verdi.



Mahkeme başkanı, bu kez "Yasalar çerçevesinde kurulmuş bir siyasi parti binasında böyle bir afişin suç olmayacağını mı düşündünüz" sorusunu yöneltti.



Kılıç, bu soruyu cevapsız bıraktı.

SORUMLULUK KABUL ETMEDİLER

Tutuklu sanık Ercan Sağlam da Kılıç gibi suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesini istedi.

Sanık Dilan Kılıç'ın avukatı, davanın "terör örgütü üyeliğinden" değil de "örgüt propagandası" suçundan açılması gerektiğini savundu.

Sanık Ercan Sağlam'ın avukatı ise parti binasında ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili sanıkların herhangi bir sorumluluğunun olmadığını iddia etti.