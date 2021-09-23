İçişleri Bakanlığı’ndan ’Barınamıyoruz’ eylemi açıklaması: Yine yalanlar dizisi, yine provokasyon...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul'da yurt bulamadıkları gerekçesi ile, 'Barınamıyoruz' şeklinde eylem düzenleyenlerin provokasyon yaptığını belirtti. Ersoy, 127 öğrencinin hiçbirinin kalacak yer gibi bir sorunu bulunmadığını tespit ettiklerini belirtti, rakamları paylaştı.

"YİNE YALANLAR DİZİSİ, YİNE PROVOKASYON"

Bakan Ersoy, Twitter'dan yaptıüı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yardımcısı Ersoy, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy'de 19 Eylül'de başlayan daha sonra Beşiktaş, Bakırköy'de devam eden 'Barınamıyoruz' ve 'Yurtsuzlar' adı altında gerçekleştirilen eylemlere 127 kişinin katıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. 8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumunda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da Akademisyen olduğu belirlendi. Eyleme katılan 127 şahıstan; 4 öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu'nda kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi. Yine bir yalanlar dizisi, yine provokasyon... Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yalanları, sahte tiyatroları paylaşmaya ve provakasyonlara karşı uyarmaya devam edeceğiz. İstanbul'da 'Barınamıyoruz' eylemlerine katılan 127 kişinin neredeyse tamamının hiçbir barınma sıkıntısı yok."