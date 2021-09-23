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Giriş Tarihi: 23.9.2021 16:56 Son Güncelleme: 23.9.2021 17:10

İstanbul'da yine ulaşım skandalı: İETT otobüsü yolda kaldı!

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İstanbul’da yine ulaşım skandalı: İETT otobüsü yolda kaldı!

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü arızalandı. Yol kenarına çekilen otobüse yol yardım ekipleri yardım etti. Bölgede yoğun trafik oldu

İstanbullunun toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. İstanbullunun hemen her yerde görmeye alıştığı sorun nedeniyle işlerine ve okullarına gidememesi, her gün yeni bir arızalanma, yanma ve yolda kalan toplu taşıma araçlarına bir yenisi eklendi.

Gaziosmanpaşa meydanında arıza yapan İETT otobüsü trafiğe sebep oldu | Video

Gaziosmanpaşa Meydanda seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsü arıza yaptı. Yol kenarına çekilen otobüse yol yardım ekipleri arızanın giderilmesi için yardım etti. Bölgede de trafik yoğunluğu oluştu.

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İstanbul'da yine ulaşım skandalı: İETT otobüsü yolda kaldı!
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