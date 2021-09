İklim müjdesini dünya alkışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda dünya liderlerine yaptığı konuşmada, iklim konusundaki açıklamalarının yankıları sürüyor. Erdoğan'ın Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması 'nı Meclis onayına sunacağı yönündeki açıklaması BM Genel Kurulu 'na damga vurdu. Erdoğan'ın "Paris İklim Anlaşması'nı yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde, önümüzdeki ay Meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz" açıklaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Önceki gün konuşmanın satırbaşlarını saniye saniye aktaran dünya basını, dün de konuyla ilgili yayınlarını sürdürdü.Erdoğan'ın Paris İklim Anlaşması ile ilgili açıklaması, ABD'nin iklim finansmanı taahhüdünü iki katına çıkarma ve Çin 'in diğer ülkelerde kömür santrali yatırımlarını durdurma kararıyla birlikte BM Genel Kurulu'nda iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki üç önemli başlıktan biri oldu.Reuters, AP, AFP gibi uluslararası haber ajansları Erdoğan'ın açıklamalarını "son dakika" ibaresiyle aktardı.France 24 "Erdoğan, BM'ye Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacağını söyledi" başlığını attı. DW Ajansı : Alman haber ajansı BM Genel Kurulu'ndaki gelişmeleri aktardığı haberinde "ABD ile Çin diyalogdan yana açıklamalar yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Paris İklim Anlaşması'na imza atacaklarını duyurdu" dedi.BBC, "Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuştu: Paris İklim Anlaşması'nı önümüzdeki ay Meclis onayına sunmayı planlıyoruz" başlığını kullandı. Avrupa Birliği , Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı TBMM'nin onayına sunma planından memnuniyet duyulduğunu açıkladı. AB Komisyonu 'nun çevre ve iklim değişimi konularından sorumlu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans , yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin iklim konulu Paris Anlaşması 'nı onaylamaya hazır olması çok memnuniyet verici bir adım" ifadelerini kullandı. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da kararı tebrik ettiğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Birleşmiş Milletler (BM) bahçesinde sergilenmeye başlanan Göbeklitepe'deki dikilitaşın replikasına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'da yer alan ve 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'deki dikilitaşların bir sureti, New York'taki BM binasının bahçesinde sergilenmeye başlandı. Ülkemize ve Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında dikilitaş replikasını ziyaretinde çekilen fotoğrafa da yer verdi. ANKARACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi. Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hâlâ Afgan mültecileri almaya gücü yetmez. ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek" değerlendirmesinde bulundu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, çocukların geleceği adına tarihi bir adımı daha hayata geçirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Paris İklim Anlaşması'nı Ekim ayında Gazi Meclisimizin onayına sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Dünyanın geleceğini, insanlığın selametini ilgilendiren her konuda en ön sırada yer alan Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları noktasında da gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir. Ortak evimiz dünyamızın ve doğamızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. ANKARAParis İklim Anlaşması, giderek büyüyen iklim krizinin önüne geçmek için ülkelerin sera gazı salımının azaltılmasını amaçlıyor. 2015'te Paris'te kabul edilen anlaşmaya 197 ülke imza attı. Bunlardan 191'i anlaşmaya taraf olarak süreci tamamladı. Eritre, Libya, Irak, İran, Yemen ile birlikte Türkiye henüz anlaşmaya taraf olmuş değil. Türkiye anlaşmayı 2016'da imzaladı. Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için parlamento onayı gerekiyor. Meclis onayı ile Türkiye de taraf ülkeler arasında yer alacak.ABD'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabının tanıtımı yapıldı. New York'un cadde ve sokakları ile Times Meydanı'ndaki bazı led ekranlara kitabın görseli yansıtıldı. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Erdoğan'ın bir araya geldiği ülke liderlerine de takdim edildi.