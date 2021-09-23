Karabağ şehitlerinin çocukları TEKNOFEST’in onur konuğu

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST
ikinci gününde de büyük coşkuyla devam etti. Uçuş gösterileri yine nefesleri kesti. Ziyaretçiler dikey rüzgâr tüneli, planetaryum ile statik alanda sergilenen hava ve kara araçlarını yakından inceleme fırsatı buldu. TEKNOFEST'e Selçuk Bayraktar
'ın davetlisi olarak Azerbaycan
'dan gelen Karabağ şehitlerinin ve gazilerinin çocukları etkinlik alanını gezerek, Karabağ zaferinin kazanılmasında kilit rol oynayan SİHA/İHA'ları yakından görme fırsatı buldu. Türkiye
'ye ilk defa geldiklerini belirten çocuklar gururlu olduklarını söyledi.
Şehit Albay Nail Orucov'un oğlu Ruslan Orucov: "
Babam Karabağ'da şehit oldu. İlk defa bu topraklara ayak bastım. Burada olduğum için çok sevinçliyim. Her şey için teşekkür ediyorum."
Tamasha Guliyev:
"Babam Karabağ'da gazi oldu. Savaş zamanında istifade ettiğimiz SİHA/İHA'ları gördük. İnanılmaz duygular yaşıyorum. Çok gururluyuz."
Azerbaycan Kadın ve Çocuk Problemlerinin Araştırılması Kuruluşu Başkanı Vesile Möhsümova:
"Türkiye hep yanımızda durdu. Umarım bu projelerin devamı gelir."
Cevdet ÖZDEMİR - Merve BİLKAY - Şerif CAN - Yunus Emre KAVAK - Emir YÜCEL /
SABAH