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Giriş Tarihi: 23.9.2021 19:10

Muğla’ya ilk İngiliz turist kafilesi indi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’ya ilk İngiliz turist kafilesi indi

İngiltere’nin Türkiye’yi ‘kırmızı liste’den çıkarmasıyla, tatil cenneti Muğla’ya ilk İngiliz kafilesi indi. Uzun süredir Türkiye’ye gelen İngiliz turistler havalimanında karşılandı. Tatil yapacakları yerlere yönlendirildi. YDA Dalaman Havalimanına, uçuşların başladığı ilk günde İngiliz turistleri taşıyan 10 uçak inecek. Adalıların, tatil için en çok tercih ettiği bölgelerden bir olan Güney Ege’deki havalimanlarında yoğunluk yaşanacağı bildirildi.

Koronavirüs salgını yüzünden Mayıs'tan beri Türkiye'yi 'kırmızı liste'de tutan İngiltere, seyahat kısıtlamasında güncelleme yaptı. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, 22 Eylül'den itibaren Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkenin 'kırmızı liste'den çıkarıldığı duyurdu. Bu karardan sonra Ada'dan Türkiye'nin tatil cennetlerine uçuşlar başladı. Gözde turizm merkezi Muğla'ya ilk İngiliz kafile geldi. İngiliz tatilcileri taşıyan uçak YDA Dalaman Havalimanına iniş yaptı. Uzun süredir Türkiye tatiline hasret kalan Adalılar, havalimanında karşılandı. Tatil yapacakları bölgelere yönlendirildi.

HAVALİMANLARINDA İNGİLİZ YOĞUNLUĞU

Bu kapsamda, tatilcilerin en çok tercih ettiği bölgelerden biri olan turizmin göz bebeği Muğla'ya, İngiliz akını beklendi. Uçuşların hemen başlaması ana pazarı İngiliz turist olan Güney Ege'deki turizmcileri sevindirdi. Yetkililerden alınan bilgiye göre Ada'dan, Muğla'daki YDA Dalaman Havalimanına uçuşlar başladı. Yasağın kalkmasından sona ilk uçuşların başladığı gün havalimanına İngiliz turistleri taşıyan 10 uçak inecek. Önümüzdeki bir haftada 42 uçağın inmesi beklendi.

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Muğla’ya ilk İngiliz turist kafilesi indi
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