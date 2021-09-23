O soruşturma FETÖ’nün kumpası

AK Partili Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli'ye yönelik soruşturmayı yürüten savcı, tutuklamayı yapan hakim ve cezayı veren hakim FETÖ'cü çıktı. Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde 2009 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kdz. Ereğli Belediye Başkan adaylığı açıklandıktan sonra çete davasına ismi dâhil edilen dönemin Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli'nin soruşturmasını ve iddianamesini hazırlayan savcı, tutuklamayı yapan ve cezayı veren iki hakim de FETÖ'cü çıktı. Sesli'ye 2012 yılında 6 yıl üç ay hapis cezası veren Ankara 12
. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Süleyman İnce
, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üyelik suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Kocaeli
merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 5, İstanbul
merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.