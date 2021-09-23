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Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa sınırında 11 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 23.9.2021 12:42

Şanlıurfa sınırında 11 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında 11 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı Bölgesinde sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa Suriye sınırında yapılan başarlı operasyonla 11 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Akçakale ilçe sınırında bulunan Barış Pınarı bölgesinde sızma ve saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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Şanlıurfa sınırında 11 terörist etkisiz hale getirildi
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