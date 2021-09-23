Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Birincilik ödülünü alan Colabra şirketinden Philip Seifi SABAH'a konuştu.Yurtdışından ve yurtiçinden başvuruların gerçekleştirildiği zirvede, bu yıl eğitim ve sağlık teknolojileri, oyun, veri, otonom teknolojiler, yapay zeka, blokzincir, finansal teknolojiler ve mobilite olmak üzere 9 farklı kategorideki girişimler jüri tarafından değerlendirildi.

TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİĞİ HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ

Ödül töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ,2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde en önemli başlıklardan birinin girişimciliğin Türkiye'de desteklenmesi hatırlatarak "Mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda girişimciliğe destekler veriyoruz ama aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye'de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz. Daha önce Türkiye'de 'unicorn' çıkar mı diyenler şimdi peşi sıra ilan ettiğimiz 'unicorn'lardan heyecan duymaya başladılar "dedi.İstanbul'u girişimciliğin başkentlerinden biri yapmak istediklerini ve Take Off'un da uluslararası alanda güzel bir organizasyon olduğunu ifade eden Varank, bu kapsamda şehrin yerli ve yabancı girişimlere ev sahipliği yapacağını söyledi

ONLİNE VERİ HAVUZU BİRİNCİLİK GETİRDİ

Zirvede 20 bin dolarlık birincilik ödülünü alan Colabra şirketinden Philip Seifi ise duygularını SABAH'a anlattı.Gelecekte yaşanabilecek salgınlar olsun diğer bilimsel araştırmalar için herkesin birlik olup araştırma yapıp bunları değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Seifi "Şimdilik bu zor. Çünkü işbirliği yapılmıyor. Laboratuvar alışmalarından ziyade akademik çalışmalar bu yönde. Benim geliştirdiğim sistemde dünyanın her yerindeki insanlar tüm çalışmalarını bu sisteme yüklüyor. Böylelikle herkes diğer ülkenin yapmış olduğu çalışmalara ulaşabiliyor. Online veri havuzu diyebiliriz. Bir konuda araştırma yapmak istediğinizde oradaki verileri kullanabiliyorsunuz. Tekrar aynı çalışmayı yapmak zorunda kalmıyorsunuz" dedi

ÇOK GÜZEL BİR ŞANS

Take Off'a davet edildiği ve bu ortamın kendilerine sunulmasından dolayı minnettar olduğunu belirteren Seifi "Çok keyifli geçti. Bir çok yatırımcının start-up bir arada bulunması çok güzel bir şans.Şu anda start-upın odaklanıp geliştirmek istiyorum. Bir takımımız var. 8 kişiyiz. Bu aldığımız ilk ödül. "diye konuştu

BİZİM İÇİN ÇOK FAYDALI OLDU

Beş bin dolarlık üçüncülük ödülünün sahibi Servissoft şirketi yönetici ortağı Emre Pehlivanlı ise şunları söyledi:"Bizim gerçekten essiz bir hizmet modelimiz var. Cihazlarda veri toplayıp bunları yapay zeka ile herhangi bir arıza öngörüsü oluşması durumunda henüz bozulmadan bu cihaz kendi kendine bir teknisyeni çağırabiliyor. Teknisyene mobil uygulama üzerinden bildirim gidiyor. Daha sonrasında işlemi gerçekleştirirken kullandığı parçalar bütün kritik noktaları uçtan uca yönetip arıza öngörüsü ile birleştirdiğimiz için ödül aldık. Zirve üç gün sürdü. Çok dolu doluydu. Dünya genelinde 10'dan fazla kurumla eşleştik. Hem muhtemel yatırım ve satış görüşmelerine devam edeceğimiz kurumlar var. Bizim için çok faydalı oldu. Çok güzel bir tecrübeydi"