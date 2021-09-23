TASC, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran’dan, Yahudi Ticaret Odası Başkanıyla fotoğraf için özür diledi

Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Yahudi Ticaret Odası Başkanı Duvi Honig ve TASC Eşbaşkanı Günay Evinc ile aynı fotoğraf karesinde yer alırken, olayın perde arkası farklı olduğu belirtildi. Bakan Yardımcısı Kıran'ın, nezaket gereği fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. TASC, sözkonusu fotoğraf için yazılı bir açıklama yaparak, Bakan Yardımcısı Kıran'dan özür dilediğini duyurdu.

TASC'ın açıklaması şu şekilde:

"Dışişleri Bakan Yardımıcısı Yavuz Selim Kıran, Birleşmiş Milletler Genel Kurul haftası sırasında Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASC'ın düzenlediği yıllık faaliyetin konukları ve organizatörleriyle, faaliyet devam ederken kendilerinin talepleri üzerine fotoğraf çektirme nezaketi gösterdi. Yahudi Ticaret Odası Başkanı Duvi Honig ve TASC Eşbaşkanı Günay Evinc bu sırada önceden planmaksızın bu fotoğrafın çekilmesini talep ettiler. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a sözkonusu sivil toplum girişiminin içeriği hakkında önceden bilgi verme sorumluluğumuzu yerine getirmedik. Fotoğrafta bu deklarasyonu göstermek de bizim hatamızdı. Bakan Yardımcısı Kıran'dan ve kamuoyundan ortaya çıkabilecek herhangi bir yanlış anlama için özür diliyoruz.

Saygılarımızla, TASC"