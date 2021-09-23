Türk hattattan Kazan’da Yeni Kelimeler sergisi

Çağdaş hat sanatının öncülerinden Hattat Karaduman'ın, yeni üslubu ile ortaya koyduğu sergi; 5 renk, 5 kelime ve 5 hikaye üzerine kurgulandı. El- Hayy, El- Hakk, Hu, Malik'ül-mülk ve Elhamdülillah kelimeleri üzerine inşa edilen olan sergi, çağdaş hat sanatının seçkin eserlerini izleyicinin ilgisine sunuyor.

BİLİŞİM VADİSİ'NDEN KREMLİN'E



Sergide ziyaretçiyle buluşan 30 eserin 3'ü heykel, diğerleri ise tuval üzerine akrilik tekniğiyle yapılan tablolardan oluşuyor. Tamamı çağdaş hat tekniğiyle yorumlanan eserlerin yolculuğu İstanbul Bilişim Vadisi'nde başladı. Sanatçı, sergide yer alacak eserlerini 'teknolojinin zanaatle birleştiği yer' olan Bilişim Vadisi'ne üretti. Vadi'nin konferans salonunun dev bir sanat atölyesine dönüştürülmesiyle başlayan süreç, özel olarak kurulan bir kamera sistemi sayesinde tüm detaylarıyla kayıt altına alındı.

Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 23 Haziran'da ziyaret ederek yakından incelediği serginin hazırlık aşaması basın mensupları tarafından da takip edilmişti.

MİNNİHANOV'UN İMZASI



Cumhurbaşkanı Minnihanov, İstanbul ziyaretinde sanatçının fırçasını eline alarak sanatçı Karaduman'ın bir eserine iz bırakmıştı. Serginin Kazan'daki açılış programında aynı eseri yine sanatçıyla tamamlayıp birlikte imza attılar.

14 Eylül'deki açılışa Cumhurbaşkanı Minnihanov ve beraberindeki heyetin dışında, Tataristan Kültür Bakanı İrada Ayupova, Tataristan Cumhurbaşkanlığı Yönetim Başkanı Asgat Safarov, Türkiye Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan, Kremlin Hazine Milli Sanat Galerisi Direktörü ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu katıldı.





Açılışta konuklar yerel müzik eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı. Tataristan Cumhuriyeti, Yekaterinburg, St. Petersburg ve Moskova şehirlerinden sanatçılar Levent Karaduman ile bir araya gelerek "İslam Sanatında Modernite" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Gelen tekliflere göre yapılacak olan değerlendirmeyle sergi sonrasında satışa açık olan Sanatçı Levent Karaduman'ın "Yeni Kelimeler" sergisi 17 Ekim'e kadar Kazan Hazine Milli Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açık olacak.