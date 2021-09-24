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Giriş Tarihi: 24.9.2021

13 terörist etkisiz hale getirildi

13 terörist etkisiz hale getirildi
SURIYE'DEKİ Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist, Irak'ın kuzeyindeki Metina'da ise 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi. Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
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13 terörist etkisiz hale getirildi
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