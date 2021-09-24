13 terörist etkisiz hale getirildi

SURIYE'DEKİ Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK/YPG'li terörist, Irak
'ın kuzeyindeki Metina
'da ise 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi. Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada ise, "Ansızın vurmaya devam! Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.