Aynı caddede ikinci karşılaşma cinayetle bitti

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesinde 15 Eylül günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. İbrahim Halil Beyaz ile daha önce hiç tanışmayan Murat Ç. olaydan bir ay kadar önce cadde üzerinde karşılaştı. İkili yan yana gelince "niye öyle baktın" diye bir birine girdiler. Kısa bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrıldılar. Olay günü ise aynı yerde yeniden karşılaştılar ve iddiaya göre Murat Ç. belinden çıkardığı tabancayla İbrahim Halil Beyaz'a doğru ateş etti.





Beyaz kanlar içerisinde yere yığılırken, Murat Ç. ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Beyaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.





İŞ YERİ GİRİŞİNDE YAKAYI ELE VERDİ



Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüphelinin peşine düştü. Önceki gün çalıştığı iş yeri tespit edilen Murat Ç. Ataşehir İçerenköy'de olayda kullandığı öne sürülen silah ile birlikte gözaltına alındı.



POLİS BÖYLE GÖZALTINA ALDI



Şüphelinin polis ekipleri tarafından yere yatırılıp gözaltına alındığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. 14 adet suç kaydı bulunan Murat Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.