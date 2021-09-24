Bayraktar: "Bu bir teknoloji ekosisteminin doğuşu"

Gösterileri ziyaretçilerin arasında izleyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar,burada yaptığı açıklamada "Buradan 81 ilimizden, 111 ülkeden katılımcılar var. Bu yarışmalarda başarılı olanlar girişimlerini kurmaya başladılar. Geleceği yazacaklar bugünden bir anlamda. Bu bir teknoloji ekosisteminin doğuşu. Bir tarlanın çapalanması, tohumların atılması. Yavaş yavaş filizler çıkmaya başladı" dedi

DOĞANIN DENGESİNİ BOZMAZSAK KAYNAKLAR HEPİMİZE YETER

TEKNOFEST' te Türkiye'nin geliştirdiği sadece savunma sanayiinden değil, sivil alanları içeren teknolojilerin de bulunduğunu aktaran Bayraktar " Burada 'bizler de azami gayret gösterirsek yapamayacağımız bir şey yok' duygusu aşılanıyor. Biz şunu da aşılamak istiyoruz. Teknolojiyi sadece kendi kapitalist çıkarları, menfaatleri doğrultusunda değil, insanlığın, toplumun, ülkenin faydası için geliştir anlayışı ile buna yaklaşıyoruz. Dünyada kapitalist öğreti ne diyor ' kaynaklar sınırlı ihtiyaçlar sonsuz'. Hayır öyle değil. Yer yüzü bol ve bereketli. Hepimize yetecek kadar kaynak var. Kaç öğün var yemek yiyebilirsiniz bir günde. Bir öğün, iki öğün yersiniz. 10 öğün yer misiniz ? Yiyemezsiniz dimi. Doğanın tabiatın kuralını dengesini bozmadığımız sürece hepsi yetebilir. Biz bu anlayışla teknoloji geliştirmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Bunu da Türk gençliğimize aşılamak istiyoruz" diye konuştu