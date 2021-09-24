CHP’li belediyenin park rezaletinde yeni gelişme

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamı ve elde edilen deliller ışığında sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savcı, parkın yapımını üstlenen inşaat firmasının peyzaj mimarı Yüksel Pehlivan, kauçuk firmasında görevli peyzaj mimarı Gülsüm Mağara ve Küçükçekmece Belediyesinde görevli kontrol mühendisi Deniz Doğan Koca'nın "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1,5 ile 7,5 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarını istedi. Sanıklar ve sanık avukatları, savcının mütalaasına karşı son savunmalarını yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti de sanıklara 2,5 ay süre verip duruşmayı erteledi.

REZALETİ VATANDAŞ İHBAR ETTİ

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından 8 Ekim 2020 tarihinde "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık" bilgisiyle video görseli paylaşılmıştı. CHP'li belediyede yaşanan rezalete ilişkin bir vatandaş savcılığa ihbarda bulunmuş, Küçükçekmece MHP İlçe Başkanlığı da şikayetçi olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da skandal düzenlemeden sorumlu tutulan peyzaj mimarları Yüksel Pehlivan ve Gülsüm Mağara ile Küçükçekmece Belediyesi kontrol mühendisi Deniz Doğan Koca hakkında dava açmıştı.