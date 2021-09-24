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Giriş Tarihi: 24.9.2021 10:17 Son Güncelleme: 24.9.2021 10:17

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu:20 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda FETÖ operasyonu:20 gözaltı

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında  mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 23 kişiye yönelik Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik mücadelesine aralıksız devam ediyor. Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY terör örgütünün Deniz kuvvetleri Komutanlığı askeri mahrem Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imamlarla büfe ve ankesör sabit hatlardan irtibatları tespit edildi.



Aralarında muvazzaf şüphelilerinde bulunduğu, ihraç yarbay, ihraç binbaşı, 1 üsteğmen, 11 astsubay (7 görevde, 2 İhraç, 1 emekli, 1 terhis), 3 uzman çavuş (2 görevde, 1 adi malül), 4 askeri öğrenci ve1 sivil mahrem olan 23 kişiye yönelik Ankara merkezli 7 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyon 20 kişi gözaltına alınırken, firari 3 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu:20 gözaltı
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