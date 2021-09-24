FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına operasyon: 51 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütünün TSK'yı hedef alarak içersinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtler ve daha önce görev yaptıkları yerlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan isimler tespit edildi.

Bu isimler arasında aktif görevde 14 (2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 teğmen, 7 astsubay, 2 uzman çavuş), daha önce ilişiği kesilmiş 13 (3 albay, 3 yarbay, 2 binbaşı, 4 astsubay, 1 uzman çavuş), 27 askeri personel ile 20 'mahrem imam' (3'ü görevde, 5'i daha önce ihraç edilmiş 8 kamu personeli ile 12'si özel sektör çalışanı) ve daha önce ilişiği kesilmiş 4 askeri öğrenci belirlendi.

Toplam 51 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmaları ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yerine getiriliyor.