FETÖ’ye ağır darbe: Filmleri aratmayan teknik ve fiziki takip...

CEZAEVİNDEKİ ÖRGÜT ÜYELERİNİN AİLELERİ İÇİN YARDIM TOPLAMIŞLAR

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen ve örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin TL, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram civarında altın ile bir adet ruhsatsız silah, 11 adet mermi ve şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu. Bu parayla cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin ailelerine 'Süt dağıtımı' adı altında yardım yapıldığı belirlendi. Ayrıca ev kiralayıp örgüt üyelerinin çocuklarına eğitim verildiği ve şüphelilerin yurt dışına kaçan örgüt üyeleri ile görüntülü görüşmeler yaptıkları da tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, daha önce tutuklanıp, ihraç edilen ardından göreve iade edilen ve halen aktif görevde bulunan bir kamu görevlisi ile eşi de gözaltına alındı.