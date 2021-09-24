Gölbaşı Şehit Bülent Göçer İlkokulu E-twinning şampiyonu

Gölbaşı ilçesi Şehit Bülent Göçer İlkokulu en çok ulusal ve uluslararası kalite etiketi alan öğretmen kadrosu ile ilçenin e-twinning şampiyonu oldu.

Gölbaşı ilçesinde tüm okul düzeylerinde toplam 36 kalite etiketinin 18'ini alan başarılı okula ait "Avrupa Kalite Etiketi" levhası, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, E-Twinning Ulusal Destek Türkiye Koordinatörü Mehmet Fatih Döğer tarafından Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal a verildi. Öğretmen ve idareciler arasında düzenlenen yarışma ile Şehit Bülent Göçer İlkokulu "E-twinning School" etiketini de almaya hak kazandı.





Okul müdürü Dilek Kaya Gölbaşı ilçesinde bu yıl aralarında Şehit Bülent Göçer İlkokulu'nun da bulunduğu 6 okulun "Avrupa Kalite Etiketi" aldığını, ilçe çapında ödüllendirilen 18 öğretmenin 7 sinin kendi okullarının öğretmeni olduğunu, ayrıca projelere verilen 35 kalite etiketinin 18'inin de yine kendi okullarındaki öğretmenlerin projelerine ait olduğunu ifade etti. Kaya, özellikle pandemi döneminde geliştirdikleri projeler ile öğrencilerin farklı ülke ve şehirlerdeki akranları ile öğrenme işbirlikleri yapmaları dil ve bilişsel yeterliliklerini geliştirmeleri imkanının sağlanmış olduğunu belirterek okuluna bu gurur tablosunu yaşatan Ayşane Yurtdaş, Nebahat Güneş, Şenay Peker, Elif Çeltik, Hatice Münevver Çetin, Zevaş Tiryaki ve Yasemin Kaplan isimli öğretmenlerine ve okulu her zaman desteklediğini ifade ettiği Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal a teşekkür etti.