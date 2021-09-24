Kılıçdaroğlu tarihi bir yanlışın içinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, dün yaptığı açıklamada CHP
'ye yüklendi. Bahçeli şöyle dedi:
VATANA İHANET:
Sözde Kürt sorunundan bahsetmek, başka bir ifadeyle Kürt kökenli kardeşlerimi sorun olarak işaretlemek, hatta fişlemek demektir. Bunun adı da vatana ve millete ihanettir. CHP ile İP'in aynı anda HDP
'yi meşru organ görüp sözde Kürt sorunu üzerinden PKK
'ya zeytin dalı uzatmaları terörizmin değirmenine su taşıyan bedhahlıktır. HDP'yi meşru görmek, meşruiyet kavramına vurulmuş paslı zincirdir. CHP Genel Başkanı tarihi bir yanlışın içindedir.
AYM'YE FİİLİ BASKI: Anayasa Mahkemesi
'nin HDP'nin kapatılmasını esas alan davayı görüştüğü sırada, CHP Genel Başkanı'nın sivri çıkışı akılları bulandırmış, kuşkuları artırmıştır. CHP ile AYM
arasında kirli bir temas hattı kurulup kurulmadığı, HDP'nin aklanması maksadıyla kripto mesajların karşılıklı gidip gelmediği herkesin merak konusu haline gelmiştir. Böyle bir dönemde HDP'yi meşru görmek, meşruiyet çemberine almaya heveslenmek AYM üzerinde fiili baskı kurmak anlamına gelecektir. ANKARA
HDP'NİN GİRDABINDA BOĞULACAK
BAHÇELİ şu ifadeleri kullandı: "CHP bölücülüğün ve terörizmin siyaset ayağı olmaya HDP'den daha çok yatkın ve meyyaldir. Kılıçdaroğlu'nun amacı ve yapmak istediği etnik temelde bölünmedir, terörle mücadeleye kastetmektir, küresel bir senaryo çerçevesinde sözde Kürdistan'ın kuruluş temellerine harç karmaktır. Kılıçdaroğlu, HDP'nin girdabında boğulacaktır. CHP yönetimi PKK'nın ve FETÖ
'nün tuzağında kaybolacaktır."