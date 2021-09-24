Giriş Tarihi: 24.9.2021

Kılıçdaroğlu tarihi bir yanlışın içinde

BAHÇELİ: Kılıçdaroğlu’nun amacı ve yapmak istediği etnik temelde bölünmedir, küresel bir senaryo çerçevesinde sözde Kürdistan’ın kuruluş temellerine harç karmaktır