Melih Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacak

Melih Gökçek hakkındaki suç duyurusuna ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfadenin ardından açıklama yapan Gökçek, "Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17/25 Aralık öncesine götürebilir miyiz götüremez miyiz? Bunu gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira ama hepsine cevap verdim" dedi. Soruşturma dosyasına karşı delilerini sunduğunu belirten Gökçek, FETÖ'den yargılanması gereken birisi varsa o da Mansur Yavaş olduğunu iddia etti.

'YAVAŞ HAKKINDA SUÇ DUYUSURUNFA BULUNACAĞIM'

Yerel seçimlerinde rakibi Yavaş ile FETÖ'nün kapatılan televizyon kanalına çıktıklarını ancak kendisinin yayından alındığını anlatan Gökçek, bir gazetede "FETÖ'cülerin adayı Mansur Yavaş" başlığıyla haber yayımlandığını söyledi.

FETÖ konusunda Yavaş ile televizyonda tartışmaya hazır olduğunu dile getiren Gökçek, kendisinin de Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.