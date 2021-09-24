Melih Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacak

Melih Gökçek hakkındaki suç duyurusuna ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. İfadenin ardından açıklama yapan Gökçek, "Ellerinde imkan olsa beni bir kaşık suda boğarlar. Bütün mesele 17/25 Aralık öncesine götürebilir miyiz götüremez miyiz? Bunu gayreti, yaptıkları iş bu. Suç uydurmuşlar, yalan iftira ama hepsine cevap verdim" dedi. Soruşturma dosyasına karşı delilerini sunduğunu belirten Gökçek, FETÖ'den yargılanması gereken birisi varsa o da Mansur Yavaş olduğunu iddia etti.
'YAVAŞ HAKKINDA SUÇ DUYUSURUNFA BULUNACAĞIM'
Yerel seçimlerinde rakibi Yavaş ile FETÖ'nün kapatılan televizyon kanalına çıktıklarını ancak kendisinin yayından alındığını anlatan Gökçek, bir gazetede "FETÖ'cülerin adayı Mansur Yavaş" başlığıyla haber yayımlandığını söyledi.
FETÖ konusunda Yavaş ile televizyonda tartışmaya hazır olduğunu dile getiren Gökçek, kendisinin de Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.
'BÜTÜN İDDİALARA CEVAP VERDİK'
Belediye Başkanlığı döneminde FETÖ'ye rant sağladığına yönelik iddialara ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar herhangi bir işlem yapmadığına dikkat çeken Gökçek, "Mesela ben FETÖ'cülerden birine rant verdiysem, o rantı hemen düzeltmesi lazım ama böyle bir şey yok. Önümüzdeki hafta Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu yapacağım, özellikle atmış olduğu iftiralara karşı. İki saat ifade verdim, bütün iddialara cevap verdik. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle şimdi neler söylediğim konusunda detayına girmek istemiyorum. Yoksa gazetecilere verilmek üzere baya belge getirmiştim" diye konuştu.
Gazetecilerin sorusu üzerine Gökçe, hakkındaki suç duyurularından 4'nün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, diğer suç duyurularının ise CHP'li bazı isimler tarafından yapıldığını aktaran Gökçek, söz konusu dosyaların FETÖ kapsamında olduğunu söyledi.
'BU BİR FETÖ ORGANİZASYONUDUR'
Hakkında suç duyurusunda bulunanlar arasında Yavaş'ın da bulunduğunu kaydeden Gökçek, "117 dosya var, bunlar içinde FETÖ'cü olarak adlandırılan adam sayısı 3. Hani 117 FETÖ'cü vardı, hani ben bunlara rant temin etmiştim? Bu soruşturmaların sonucu çıksın, adalet yerini bulsun, ondan sonra hesap verme ona dönecek. İşin özetini söylüyorum, 'Acaba Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunur da 17/25 Aralık öncesine sayın Tayyip Erdoğan'a işi sarkıtabilir miyiz' olayın altına yatan asıl amaç bu. Aslında bu bir FETÖ organizasyonudur" şeklinde konuştu.