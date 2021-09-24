Son dakika: Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?
Meral Akşener katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı. Akşener, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ben başbakanlığa adayım" ifadelerini kullandı.
"BU KONUDA SAYIN KILIÇDAROĞLU İLE KONUŞMADIK"
Akşener, "Biz bu konuda sayın Kılıçdaroğlu ile konuşmadık. Bu benim şahsi kararım. Bunu başkasıyla müzakere etmiş değilim. Bunu başından beri söylüyorum. Partili arkadaşlarım da biliyor." dedi.
KUŞOĞLU, İKİNCİ KEZ KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERDİ
Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, ikinci kez Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday ilan etti. Kuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımızın doğal olarak orada aday olmasını istiyoruz ama öncelik bizde sistemin değişmesidir. Bu sistemi değiştirebilecek, güvenilir, devleti bilen kişi Kemal Kılıçdaroğlu'dur." dedi.
CHP'Lİ ERDOĞDU: GÖNLÜMDEKİ ADAY KILIÇDAROĞLU
Ayrıca, katıldığı bir televizyon programında "Keşke Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" diyen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geri adım attı. Erdoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gönlünden geçen adayın partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti.
KILIÇDAROĞLU: BİRDEN FAZLA ADAYIMIZ OLABİLİR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında, Millet İttifakı olarak birden fazla adaylarının olabileceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu." ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görevdir. Elbette teklif gelirse kabul edilir" açıklamasında bulunmuştu."Keşke Demirtaş cumhurbaşkanı seçilse" demişti! CHP'li Aykut Erdoğdu çark etti: Gönlümdeki aday... Millet İttifakı'nın adayı Demirtaş mı? CHP'li Aykut Erdoğdu: Keşke Cumhurbaşkanı seçilse