Son dakika: Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Millet İttifakı'nda 'Ortak aday mı yoksa birden fazla aday mı?' sorusuna cevap aranırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

MERAL AKŞENER CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Meral Akşener katıldığı bir canlı yayında, cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı. Akşener, "Ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Kendi adıma bunu söylüyorum. Ben başbakanlığa adayım" ifadelerini kullandı.