Milli Savunma Bakanı Akar, Nijer Savunma Bakanı İndattou ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyarette bulunan İndattou'yu Bakanlık'ta askeri törenle karşıladı.

İndattou'nun tören kıtasını selamlaması ve Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Akar ve İndattou, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmede, savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Nijer ile dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, askeri eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artırılmasının gerekliliği belirtti.

Akar ayrıca terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine değindi.

Nisanda göreve atanan Nijer Savunma Bakanı İndattou, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.