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Giriş Tarihi: 24.9.2021 10:11 Son Güncelleme: 24.9.2021 10:18

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Metina’da gerçekleştirilen hava harekâtında 2 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 4'e yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina'da gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece bölgeye düzenlenen hava harekatında toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, bölgede dün de 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika paylaşımı! 4 terörist böyle etkisiz hale getirildi...

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MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi
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