Oğlumu kandıran HDP hesabını versin

VAN
'DA, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 21'inci haftada da sürdürdü. Oğlu Yetiş Mert için eyleme katılan ve konuşurken gözyaşı döken Saliha Mert
, "HDP yok olsun, bitsin inşallah. Biz anneler bu isyanımızı TBMM
'ye kadar götüreceğiz. Bu çocukların hesabını verecekler. Benim evladımı nasıl kandırdıklarının hesabını versinler. Oğlum tek başınaydı, hiçbir şey bilmiyordu. Bensizdi. Ben olsaydım HDP oğlumu kandırır mıydı? Ben anneyim anne. Oğlumu benden çalamaz. Benim gül gibi oğlumun yüzünü soldurmuşlar. Ben HDP'den intikamını almadan ölmeyeceğim. Bunu da HDP bilsin. Ben 3 çocuğumu arkamda bıraktım, oğlumun peşindeyim. Ama HDP sessiz, saklıyor. Anneler kazanacak, HDP yerin dibine girecek" dedi. SABAH