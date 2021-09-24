Pastırma yazı ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları ne zaman olur? Neden pastırma sıcakları denir?

Halk arasında sonbahar serinliği başladıktan bir süre sonra başladığı bilinen, kışın soğuğu bastırmadan hemen önce yaşanan pastırma yazı için geri sayım başladı. Bu süreç, eylül ayını geride bıraktığımız şu günlerde "pastırma yazı ne zaman başlıyor, pastırma sıcakları ne zaman olur?" sorularıyla gündeme geliyor. Neden pastırma sıcakları denir, hangi tarihte başlar ve biter? İşte merak edilenlerin yanıtı.

2021 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pastırma yazı, ekim ayının sonu ile kasım ayı ortasında görülebilir. Birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşlidir, geceler soğuktur.