Pastırma yazı ne zaman başlıyor? Pastırma sıcakları ne zaman olur? Neden pastırma sıcakları denir?

Halk arasında sonbahar serinliği başladıktan bir süre sonra başladığı bilinen, kışın soğuğu bastırmadan hemen önce yaşanan pastırma yazı için geri sayım başladı. Bu süreç, eylül ayını geride bıraktığımız şu günlerde "pastırma yazı ne zaman başlıyor, pastırma sıcakları ne zaman olur?" sorularıyla gündeme geliyor. Neden pastırma sıcakları denir, hangi tarihte başlar ve biter? İşte merak edilenlerin yanıtı.
2021 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Pastırma yazı, ekim ayının sonu ile kasım ayı ortasında görülebilir. Birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşlidir, geceler soğuktur.
PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb. havanın puslu olmasına yol açar.
NEDEN PASTIRMA SICAKLARI DENİR?
Pastırma yazı adlandırmasının sebebi, ülkemizde pastırmanın bu dönemde hazırlanmasıdır. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebiyle pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.