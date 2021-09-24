PKK’lı teröristten yangın itirafı: Ateş büyüklüğü paranın büyüklüğünü belirler



'EYLEME GÖRE BİN VEYA 2 BİN DOLAR'



Terörist Ezuz Halil El Turgi'nin eylem sırasında kanıt da istediğini vurgulayan M.S.Ş. ifadesine "Bana 'Yakacağın ormanın, aracın yanına gittiğinde eline bir kağıt al, kağıt üzerine tarih, saat ve yeri yaz. Benzin dökerek yangın çıkar videolu bir şekilde kamera kaydı yap, bu kaydı bana at, yapmış olduğun eyleme göre sana bin veya 2 bin dolar havale yaparım. Hiç kimseden korkma seni yakalayamazlar, bir şey yapamazlar, söylediklerimi yapmazsan beni aldattığını düşünürüm.' dedi" diye devam etti.