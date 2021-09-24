Salih’in mucizesi! Engelliler için masa tasarladı

TEKNOFEST 2021'de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması kapsamında Engelli Dostu kategorisinde ziyaretçilere projelerini sunan "ROBEST-ES" takımı "Sandalyem Masamı Kucakladı" isimli projesiyle yoğun ilgi gördü. Projenin fikir babası 10 yaşındaki omurilik felçli Nurullah Salih Coş, karşımıza çıkabilecek tüm zorluklara karşı nasıl dimdik durabileceğimizin çarpıcı bir örneği olarak ziyaretçileri ile yakından ilgilendi.





SABAH'a konuşan Salih, 5 yaşındayken annesi Aliye Coş onu kreşten alıp eve götürdüğü sırada kaza geçirdi. Annesi otomobilde seyir halindeyken beyin kanaması geçirdi ve direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Salih ve annesi kazadan sağ kurtuldu. Ancak Salih omurilik felci oldu. Boynundan aşağısı tutmuyordu. Yılmadı, pes etmedi. Fizik tedavi ile çalışarak ellerini kullanmayı başardı. Ve çok sevdiği resim sanatına tutunarak hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Salih, "Ben hep resim çizmeyi çok sevdim. Felçli olup çizemediğim için çok üzülüyordum. Omurilik felçli bireyler için tekerlekli sandalyede resim yapabilmemizi sağlayacak bir masa tasarladık. TEKNOFEST muhteşem bir organizasyon. Gerçekten çok heyecanlı ve mutluyum. 4. sınıf öğrencisiyim. Felç olduktan sonra bile hayata tutunmaktan ve hobilerimden vazgeçmedim. Umarım projem resim çizmeyi seven tüm tekerlekli sandalye kullanıcılarının işine yarar" dedi.





TEKERLEKLİ SANDALYEYE MONTE EDİLEBİLEN RESİM MASASI



Ankara Etimesgut Bilim Sanat Merkezi'ndeki (BİLSEM) eğitiminden proje arkadaşı Egemen Gürsoy ile birlikte projelerini hazırladığını belirten üstün zekalı Nurullah Salih Coş projesinin detaylarını şöyle anlattı: 'Sandalyem Masamı Kucakladı' projesini tekerlekli sandalye kullanan insanların kolaylıkla resim yapabilmesi için tasarlandık. Yaptığımız araştırmalarda tekerlekli sandalyeler için çeşitli masalar bulunsa da bir resim masasına rastlanamadık. Birden fazla engeli bulunan insanların özellikle tekerlekli sandalye kullanan ve ellerini tam işlevsel kullanamayan bireylerin, normal kalemlerle resim yapmalarının zor olması nedeniyle genelde ucu yumuşak olan keçeli kalemler kullandıkları tespit ettik. Bu masa, tuvale resim yapabilmek, keçeli kalem gibi kapaklı kalemlerin kapağını açabilmek, resmin icrası aşamasında su gerektiren boyalar için su kabını sabit tutabilmek, kapağı kapalı iken de resim kağıdını koyarak resim yapabilmelerini ve masa olarak farklı aktiviteler yapabilmeleri için tasarlandı..."





AKCİĞERİ AÇILSIN DİYE KANAL AÇTI



Kazadan sonra Salih'in aynı zamanda akciğeri de zarar gördü. Bundan kaynaklı olarak sesi çıkmamaya başladı, konuşamaz oldu. Bu nedenle doktorlar sürekli konuşması gerektiğini, ancak bu şekilde akciğerlerinin açılabileceğini söyledi. Hakim olan abla Feride Coş, kardeşi Salih'e, "Bir youtube kanalı aç ve orada konuşmaya başla" dedi. Bunun üzerine Salih de kanalını açtı ve engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak için videolar çekmeye başladığı içerikleri bugün 17 binden fazla abonesi olan kanalında yayınlamaya başladı.