Şanlıurfa’da PKK/YPG operasyonu: 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik diğer birimlerle koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, PKK/YPG terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 şüphelinin örgüt kontrolünde bulunan alanlardan illegal yollarla kente geldikleri belirlendi.
Operasyonda yerleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.