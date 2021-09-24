Şanlıurfa’da Taş Tepeler tanıtıldı

Gap havaalanına inen Bakan Ersoy'u Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahmam Kırıkçı ve partililer karşıladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şanlıurfa arkeoloji müzesinde, Şanlıurfa Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Şanlıurfa Milletvekilleri Necmi Karul, İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi Tarih öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Mehmet Özdoğan, Rus Bilimler Akademisi - Sibirya Bölümü Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Andrei V. Tabarev ile ulusal ve uluslararası basının katılımıyla Taş Tepeler tanıtım toplantısına katıldı.