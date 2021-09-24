Sezai Karakoç’a İstanbul Üniversitesi’nden fahri doktora

Şirileri ve fikir yazılarıyla 1950'li yıllardan beri tanınan, birçok siyasetçi ve düşünce insanı tarafından takip edilen Sezai Karakoç, Mona Rosa şiiriyle de biliniyor. 1933 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldikten Gaziantep Lisesi'nden mezun olan Karakoç, Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler fakültesini bitirdi. Gençlik yıllarından itibaren düşünce yazılarıyla dikkat çeken Karakoç, şiirleriyle de dönem şairleri arasında yerini aldı.

1967 yılında İslamın Dirilişi ve Yazılar adlı kitaplarından dolayı yargılandı. Büyük Doğu, Hisar, Akpınar, Dernek, Düşünen Adam, A dergilerinde deneme ve şiirler, Yeni İstanbul, Sabah ve Milli Gazete'de fıkra yazıları yayımlayan Sezai Karakoç, mart-Nisan 1960'ta iki, mart 1966 - mart 1967'de oniki, ekim 1969 - ocak 1971'de onaltı sayı olmak üzere Diriliş dergisini yayımladı. 1974'ten itibaren düzenli olarak 18 sayı yayınlanan, 1976'dan itibaren gazete biçiminde çıkan Diriliş dergisi yerli düşünce ve edebiyatın en önemli dergilerinden biri oldu. Gazete biçiminde çıkarken 1977'de yayımı aksamaya başlayan Diriliş, 1978'de kapandı. Sezai karakoç, 2012 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görüldü.