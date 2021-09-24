Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara’da son durum...

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül tarihleri arasında haftalık vaka sayısı en çok artan illeri de paylaştı. Buna göre; 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çoru oldu.