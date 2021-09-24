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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum...
Giriş Tarihi: 24.9.2021 19:49 Son Güncelleme: 24.9.2021 20:08

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum...

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara’da son durum...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül illere göre haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,58 olarak gerçekleşti. Trabzon ise 538,61 vaka yoğunluğu ile Rize'yi geçti. Öte yandan Bakan Koca, 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ili de paylaştı.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Bakan Koca paylaşımında, "11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Kovid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Her 100 bin kişide İstanbul'da 229,92, Ankara'da 343,08, İzmir'de 49,59 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 10 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül tarihleri arasında haftalık vaka sayısı en çok artan illeri de paylaştı. Buna göre; 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz; Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çoru oldu.

"BU İLLERDEN BİRİNDEYSENİZ..."

Bakan Koca, söz konusu illerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart." uyarısında bulundu.

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısını açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum... | Video

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Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum...
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